10%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:04
Re: Конкорд
Кешбек ввели, чи ні?
Робив декілька покупок 24, 25, 26-го - не бачу ніц.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:43
За Соседок навіть не згадали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:19
Згадають пізніше
В ноябре-декабре мы начнем выпускать бизнес-карты и платежные карты для физлиц.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:11
говорят, Пионерам можно снять вообще без паспорта под 3%
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:39
Re: Конкорд
А чого ж так у банка мало відділень? На Зах. Україні лише одне. В обласних центрах інших теж нема.
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:08
Думаю тому що сам банк з Дніпра. А з південного сходу важче відкривати відділення на заході ніж з того ж Кийова. Аналогічно із банками - юридичними особами з заходу - вони теж відсутні в багатьох обласних центрах сходу та півдня. До речі зазвичай відділення відкриваються під якихось клієнтів - юридичних осіб, а не взагалі. Тому можливо відсутність у Сосєдок таких клієнтів у західному регіоні теж може бути причиною
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:10
Там и так местных небольших банков хватает, большая конкуренция. Во Львове отделение есть. Мне как туристу понравилось
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