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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:47

Re: Конкорд

Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
t-step
 
Повідомлень: 629
З нами з: 23.04.14
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54

  t-step написав:Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...


Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
Hack-Stock
 
Повідомлень: 571
З нами з: 26.09.17
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Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57

Но для закрытия счёта всё равно нужно будет посетить отделение, иначе так и будет висеть...
Vorlon
 
Повідомлень: 8507
З нами з: 14.06.13
Подякував: 417 раз.
Подякували: 869 раз.
 
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  #<1 ... 865866867868
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