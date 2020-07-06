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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:47
Re: Конкорд
Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54
Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57
Но для закрытия счёта всё равно нужно будет посетить отделение, иначе так и будет висеть...
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