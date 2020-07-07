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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:47
Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
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t-step
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54
t-step написав:
Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
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Hack-Stock
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57
Но для закрытия счёта всё равно нужно будет посетить отделение, иначе так и будет висеть...
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:57
Hack-Stock написав: t-step написав:
Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
А як покроково вона відкривається, чомусь не може нічого відповідного знайти в самому айконі?
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:43
t-step написав:
А як покроково вона відкривається, чомусь не може нічого відповідного знайти в самому айконі?
Карты/Заказать виртуальную карту - у самом низу
эт у вэб-иконе
... делайте хоть что-нибудь!
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