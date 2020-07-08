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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:47

Re: Конкорд

Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:54

  t-step написав:Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...


Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57

Но для закрытия счёта всё равно нужно будет посетить отделение, иначе так и будет висеть...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:57

Re: Конкорд

Hack-Stock написав:
  t-step написав:Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...


Виртуальную визу, прям в айконе откройте.
Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
А як покроково вона відкривається, чомусь не може нічого відповідного знайти в самому айконі?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:43

Re: Конкорд

  t-step написав:А як покроково вона відкривається, чомусь не може нічого відповідного знайти в самому айконі?

Карты/Заказать виртуальную карту - у самом низу
эт у вэб-иконе
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:45

Конкорд похоже придумал новую карту- Litecard. Телеграм канал случаем спалил и тут же удалили. Как я понял, что-то типа виртуальной карты, только без процентов на остаток.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:50

Hemi
Видел, только кому она нужна? Там ещё ограничения по счёту были (40 тысяч кажется), как для удалённой идентификации.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:54

  Vorlon написав:Hemi
Видел, только кому она нужна? Там ещё ограничения по счёту были (40 тысяч кажется), как для удалённой идентификации.

Ага, 40к мах по счету, 40к мах дневной оборот, 120к мах оборот за месяц
Hemi
 
Повідомлень: 37
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