Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
t-step написав:Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
Виртуальную визу, прям в айконе откройте. Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
t-step написав:Товариство,в червні закінчилась класична Дохідна...в айконі вже й не світиться,на ній ще були якісь кошти,яка процедура їх отримання...і що тепер відкривати натомість...основний сценарій юзання був переказі по стежині з Привату з наступним переказом СЕПом далі???...
Виртуальную визу, прям в айконе откройте. Потом через поддержку попросите перекинуть со счета доходной на неё деньги
А як покроково вона відкривається, чомусь не може нічого відповідного знайти в самому айконі?
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