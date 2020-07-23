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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:15

Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
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Алексей77
 
Повідомлень: 1541
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
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  #<1 ... 866867868869
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