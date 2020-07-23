Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:15
Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
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