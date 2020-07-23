Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:15
Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:43
1.Вана карта або віртуалка.
2. Зняття готівки. Дебетна карта для зняття готівки
3. Ще не знімав.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:58
Re: Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:00
На Ярославом Валу несколько штук обычно находится.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:04
Немаю поточного в доларі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:13
підтверджую якщо натужно - дзвінок менеджеру і Вам передзвонять за наявності валюти і суми.
Двіччі знімав (не 100 у.о. ). Дзвінки - через годину півтори про можливість прийти і забрати.
З валютної інджой або віртуальної.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:24
З віртуальної долар - комісія
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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