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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:15

Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:43

  Алексей77 написав:Добрый день
Думаю в долларе оформить карту с начислением 3% годовых.
Подскажите:
1. какую карту лучше оформить?
2. есть ли тонкости-косяки?
3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?

1.Вана карта або віртуалка.
2. Зняття готівки. Дебетна карта для зняття готівки
3. Ще не знімав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:58

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Дебетна карта для зняття готівки

А с текущего счета еще нашару снятие?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:00

  Алексей77 написав:3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?

На Ярославом Валу несколько штук обычно находится.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:04

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дебетна карта для зняття готівки

А с текущего счета еще нашару снятие?

Немаю поточного в доларі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:13

  Ромасик написав:
  Алексей77 написав:3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?

На Ярославом Валу несколько штук обычно находится.

підтверджую :) якщо натужно - дзвінок менеджеру і Вам передзвонять за наявності валюти і суми.
Двіччі знімав (не 100 у.о. :)). Дзвінки - через годину півтори про можливість прийти і забрати.
З валютної інджой або віртуальної.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:24

  stas_rst написав:
  Ромасик написав:
  Алексей77 написав:3. Как банк выдает валюту? Заказывать надо?

На Ярославом Валу несколько штук обычно находится.

підтверджую :) якщо натужно - дзвінок менеджеру і Вам передзвонять за наявності валюти і суми.
Двіччі знімав (не 100 у.о. :)). Дзвінки - через годину півтори про можливість прийти і забрати.
З валютної інджой або віртуальної.

З віртуальної долар - комісія
https://concord.ua/uploads/redactor/5f15883282878.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:З віртуальної долар - комісія

дякую, не врахував :(
знімав з інджой після переводу туди з віртуальної ... поки дійсна до 24-го
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:00

Re: Конкорд

Девочка сказала нужно открыть депо длЯ получения карты под депо. Потом с нее снимать при перечислении с уан карты без комиссии
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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