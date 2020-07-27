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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 867868869870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:17

  Алексей77 написав:Девочка сказала нужно открыть депо длЯ получения карты под депо. Потом с нее снимать при перечислении с уан карты без комиссии

А период действия дебетки равен сроку депозита? Можно открыть минимальный депо в их банке.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:23

Re: Конкорд

  Adast написав:Можно
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34210
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
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  #<1 ... 867868869870
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