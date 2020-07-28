Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:17
Алексей77 написав:
Девочка сказала нужно открыть депо длЯ получения карты под депо. Потом с нее снимать при перечислении с уан карты без комиссии
А период действия дебетки равен сроку депозита? Можно открыть минимальный депо в их банке.
Adast
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:23
Adast написав:
Можно
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:24
Есть вот такая интересная информация
Ну а как поступать каждый решает сам
DmitryZP
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:52
DmitryZP написав:
Ну а как поступать каждый решает сам
Да, нужно то иметь ввиду, и по возможности ограничить работу с банком
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:10
Вкладчик1234 написав: DmitryZP написав:
Ну а как поступать каждый решает сам
Да, нужно то иметь ввиду, и по возможности ограничить работу с банком
думаете, на Спортбанк переключатся? )) а че - в тему, "ставки на спорт и не только" (с)
cohan
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:52
cohan написав:
думаете, на Спортбанк переключатся? )) а че - в тему, "ставки на спорт и не только" (с)
Мне как-то без разницы, кто на что будет переключаться.
Главное - к своим деньгам не потерять доступ
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12072
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7028 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:21
так шо, когда ждать 18% на остаток по виртуалке?)))
Hack-Stock
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:46
Hack-Stock написав:
так шо, когда ждать 18% на остаток по виртуалке?)))
так а что случилось? "по паспорту" все в порядке и дальше будет в порядке
cohan
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:57
cohan написав: Вкладчик1234 написав: DmitryZP написав:
Ну а как поступать каждый решает сам
Да, нужно то иметь ввиду, и по возможности ограничить работу с банком
думаете, на Спортбанк переключатся? )) а че - в тему, "ставки на спорт и не только" (с)
С их 2% на остаток? Попробовал уже, 1.5 месяца попользовался и вернулся в Конкорд.
lloydbanksua
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