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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 868869870871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:53

DmitryZP, ага, дійсно. По звітності проглядалось шо на карткових операціях банка багато заробляла.
Але потім цей заробіток різко зменшився.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:58

Re: Конкорд

може хто знає, чи буде зарплата по віртуалці грн. ???
бо ж передостанній робочий ніби то !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:22

stas_rst должен быть - в прошлом месяце был. Но попозже - солнце еще только собирается садиться - рано еще. ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:48

Re: Конкорд

Немає нічого :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:53

  Кочевник написав:Немає нічого :(


изменялась процентная ставка в течении месяца, студенты программисты в панике сейчас, дайте им немного времени))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:27

Re: Конкорд

  Flamingo написав:должен быть - в прошлом месяце был. Но попозже - солнце еще только собирается садиться - рано еще.

"Уж полночь близится, а Германа всё нет…" (с)А.С.П.
:shock: :shock: :shock:
stas_rst
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