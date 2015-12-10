sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд
Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд
Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.