RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:26

Re: Конкорд

  sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд

Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:42

  ingtrans написав:
  sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд

Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.
я тоже
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12338
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:14

Банка знайшла золоту жилу...з якої поллялись широкою рікою комісійні доходи. :)
https://concord.ua/uploads/1/9434-1_2020.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34281
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 07:56

  Квесторе_поверніться написав:Банка знайшла золоту жилу...з якої поллялись широкою рікою комісійні доходи. https://concord.ua/uploads/1/9434-1_2020.pdf

В чем жила то заключается?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:06

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:В чем жила то заключается?

за пол года на комиссиях заработали в 3 раза больше чем за 2019 год
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:42

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка знайшла золоту жилу...з якої поллялись широкою рікою комісійні доходи. https://concord.ua/uploads/1/9434-1_2020.pdf

В чем жила то заключается?

Злі язики натякають на казіно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34281
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 869870871872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, ingtrans, liliya_logical і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2903)
05.08.2020 10:01
Мегабанк (3262)
05.08.2020 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.