sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд
Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.
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sens написав:Да это мы с вами на разных континентах,утром в вайбер уже была выплата на виртуальный голд
Не знаю у кого как, но проценты по депозитам у меня начисляются в последний рабочий день, как правило, около обеда или немного позже, а проценты на остаток на карте - в предпоследний день вечером. Поэтому не понимаю, зачем процентов по депозиту было ждать вчера.
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