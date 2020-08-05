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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:57

Re: Конкорд

  Adast написав:на текущем счету под процент?

А який прОцент Вас влаштує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:57

  Dimaa написав:Adast
Преміальні картки: https://concord.ua/product/aktualni-tarifi

Там такая абонплата что сожрёт все проценты :lol:

  Квесторе_поверніться написав:А який прОцент Вас влаштує?

Желательно такой, который являет собой целое число)
А то, куда ни взгляну, везде меньше процента...
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:22

Re: Конкорд

  Adast написав:А то, куда ни взгляну, везде меньше процента...

сейчас только в $ или гривне имеет смысл держать. С евро пока не понятно - откуда рост курса по отношению к $.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:08

  Adast написав: Немножко офтоп - а для евро есть какие-нибудь варианты что бы можно было покупать дистанционно и держать на текущем счету под процент?

Я видел лишь у форварда под 1,2 % на ощадном. Но у них онлайн валютообмена нет. Все остальное 0,25 - 0,1%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:47

Re: Конкорд

Ура, CONCORDBANK празднует свое 14-летие!
В этом году мы хотим отпраздновать этот день с нашими клиентами! 7 августа во всех отделениях нашего банка всех клиентов и гостей будут ждать угощения и прохладительные напитки.
Итак, какие приятности ждут посетителей наших отделений?
В главном отделении по адресу площадь Троицкая, 2, г.. Днепр каждый гость и клиент банка сможет насладиться коктейлем «Физ с бузиной», а на входе получить модную защитную маску! Все с соблюдением карантинных мероприятий, но в праздничной атмосфере. По традиции, все желающие смогут сфотографироваться на фоне нашей замечательной фотозоны, причем будет возможность попасть в кадр специально приглашенного профессионального фотографа, который подберет лучший ракурс, а полученные фото поместит на памятные магнитики. Во время следующего визита наши гости и клиенты смогут забрать их в качестве сувенира.
А вот главным событием будет колесо фортуны, и поверьте, удача улыбнется каждому! Никто не уйдет от нас без подарка. Подходи, крути и выигрывай крутые призы от CONCORDBANK: фирменные блокноты, бутылки для воды, брендированные чашки, шокоайконы и многое другое!
В VIP-отделениях клиентов ждут вкусные брендированные десерты, а в дополнение еще и бокал шампанского за дальнейшее развитие банка и взаимовыгодное сотрудничество!
Клиентов региональных отделений мы также не оставим без праздника. В этот день угощаем их коктейлем «Мимоза» или бокалом шампанского, корпоративными пряниками и конфетами. Приходите в наши отделения за хорошим настроением и вкусненькими подарками!
Празднуем день рождения CONCORDBANK вместе! Ждем вас в наших отделениях 7 августа с 11:00.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:50

Re: Конкорд

Тактак, а кредитки з 5% кишмишом роздаватимуть?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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