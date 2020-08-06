В этом году мы хотим отпраздновать этот день с нашими клиентами! 7 августа во всех отделениях нашего банка всех клиентов и гостей будут ждать угощения и прохладительные напитки.

Итак, какие приятности ждут посетителей наших отделений?

В главном отделении по адресу площадь Троицкая, 2, г.. Днепр каждый гость и клиент банка сможет насладиться коктейлем «Физ с бузиной», а на входе получить модную защитную маску! Все с соблюдением карантинных мероприятий, но в праздничной атмосфере. По традиции, все желающие смогут сфотографироваться на фоне нашей замечательной фотозоны, причем будет возможность попасть в кадр специально приглашенного профессионального фотографа, который подберет лучший ракурс, а полученные фото поместит на памятные магнитики. Во время следующего визита наши гости и клиенты смогут забрать их в качестве сувенира.

А вот главным событием будет колесо фортуны, и поверьте, удача улыбнется каждому! Никто не уйдет от нас без подарка. Подходи, крути и выигрывай крутые призы от CONCORDBANK: фирменные блокноты, бутылки для воды, брендированные чашки, шокоайконы и многое другое!

В VIP-отделениях клиентов ждут вкусные брендированные десерты, а в дополнение еще и бокал шампанского за дальнейшее развитие банка и взаимовыгодное сотрудничество!

Клиентов региональных отделений мы также не оставим без праздника. В этот день угощаем их коктейлем «Мимоза» или бокалом шампанского, корпоративными пряниками и конфетами. Приходите в наши отделения за хорошим настроением и вкусненькими подарками!

Празднуем день рождения CONCORDBANK вместе! Ждем вас в наших отделениях 7 августа с 11:00.