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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:11
mustbe написав:
С добрым утром
я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04
vpchelko написав: mustbe написав:
С добрым утром
я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
Якби ще долари на єври напряму міняли.
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