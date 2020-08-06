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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 871872873874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:11

Re: Конкорд

  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04

  vpchelko написав:
  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.

Якби ще долари на єври напряму міняли.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:41

  ricardo написав:
  vpchelko написав:
  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.

Якби ще долари на єври напряму міняли.

Очевидно ж, що через купони.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 871872873874
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