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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:11
mustbe написав:
С добрым утром
я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
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vpchelko
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04
vpchelko написав: mustbe написав:
С добрым утром
я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
Якби ще долари на єври напряму міняли.
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ricardo
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:41
ricardo написав: vpchelko написав: mustbe написав:
С добрым утром
я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
Якби ще долари на єври напряму міняли.
Очевидно ж, що через купони.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:33
Я один, с утра, не могу зайти в андроид икону? Пишет ошибка авторизации
П.с. поддержка написала, что обновляют систему
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:43
А я в пятницу заходил в своё отделение - забрал последние две печеньки и выпил сока
Давно там не был - сотрудники сидели грустные-прегрустные
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