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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 871872873874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:11

Re: Конкорд

  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04

  vpchelko написав:
  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.

Якби ще долари на єври напряму міняли.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:41

  ricardo написав:
  vpchelko написав:
  mustbe написав:С добрым утром

я просто не ожидал что между валютными картами такое возможно.

Якби ще долари на єври напряму міняли.

Очевидно ж, що через купони.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4667
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:33

Я один, с утра, не могу зайти в андроид икону? Пишет ошибка авторизации

П.с. поддержка написала, что обновляют систему
Hemi
 
Повідомлень: 43
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:43

А я в пятницу заходил в своё отделение - забрал последние две печеньки и выпил сока :D

Давно там не был - сотрудники сидели грустные-прегрустные :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8887
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:18

  Hemi написав:Я один, с утра, не могу зайти в андроид икону? Пишет ошибка авторизации

П.с. поддержка написала, что обновляют систему

Проблема була не тільки у вас. Але вже полагодили - працює
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 14:30

Начинает Конкорд чудить с СЭП-платежами.
Сделал в icon25 платеж в 13:20. Пришла СМС-ка: "Списано со счета в 14:17". Через час. Раньше долетал платеж минут за 40.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 15:42

Re: Конкорд

Искатель написав:Начинает Конкорд чудить с СЭП-платежами.
Сделал в icon25 платеж в 13:20. Пришла СМС-ка: "Списано со счета в 14:17". Через час. Раньше долетал платеж минут за 40.
Утром дошло за 40 минут, отправлял в моно и фарсик. Как для себя понял, смс приходит без привязки к реальной отправки денег из банка.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 21:34

  Інкогніто написав:
Искатель написав:Начинает Конкорд чудить с СЭП-платежами.
Сделал в icon25 платеж в 13:20. Пришла СМС-ка: "Списано со счета в 14:17". Через час. Раньше долетал платеж минут за 40.

Как для себя понял, смс приходит без привязки к реальной отправки денег из банка.

Кирпич никогда никому на голову просто так не падает (с). Вы немного не правы. Смс приходит тогда, когда банку отправителю от НБУ приходит подтверждение на списание средств с его корр счёта в сторону корр счёта банка получателя, извините за каламбур со словом приходит :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 07:59

Re: Конкорд

Какой % на остаток по грн витртуалке?
andreyiskra
 
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