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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11
andreyiskra написав:
Какой % на остаток по грн витртуалке?
8https://concord.ua/uploads/redactor/5f15883282878.pdf
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