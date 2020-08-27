RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11

  andreyiskra написав:Какой % на остаток по грн витртуалке?

8
https://concord.ua/uploads/redactor/5f15883282878.pdf
Hack-Stock
 
Повідомлень: 600
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

Re: Конкорд

З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:32

  ricardo написав:З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.

Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32196
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3770 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:42

  clientage написав:
  ricardo написав:З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.

Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?

По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 872873874875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.