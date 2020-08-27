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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11
andreyiskra написав:
Какой % на остаток по грн витртуалке?
8https://concord.ua/uploads/redactor/5f15883282878.pdf
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24
З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.
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ricardo
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:32
ricardo написав:
З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.
Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:42
clientage написав: ricardo написав:
З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.
Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?
По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.
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ricardo
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:46
ricardo написав:
По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.
Может временный глюк был? Из Братиславы пустило.
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Amid
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:57
Да и с Турции тоже пустило, как в веб-версии, так и через приложение.
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