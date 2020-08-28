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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11

  andreyiskra написав:Какой % на остаток по грн витртуалке?

8
https://concord.ua/uploads/redactor/5f15883282878.pdf
Hack-Stock
 
Повідомлень: 600
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

Re: Конкорд

З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:32

  ricardo написав:З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.

Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:42

  clientage написав:
  ricardo написав:З-за кордону не впускає Icon25 через смартфон. Інші банки нормально.

Мож какую геолокацию отключить на смарте?
По пальцу входите?

По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:46

Re: Конкорд

  ricardo написав:По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.


Может временный глюк был? Из Братиславы пустило.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:57

Re: Конкорд

Да и с Турции тоже пустило, как в веб-версии, так и через приложение.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:03

С 16.09.2020 снижение процентов на остаток по доллару - теперь 2%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:57

  Amid написав:
  ricardo написав:По всякому. З закордонних адрес не впускає. Веб версія також. Пише "Проізошла ошібка". З двох країн пробував.

Может временный глюк был? Из Братиславы пустило.

Та ні. Вже тиждень, як. Крутиться загрузка і ... "ошібка" ((
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:03

Где зарплата?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:17

:arrow:
shatenerbi
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