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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:31
IMPRINTER написав:
Где зарплата?
Мне только в 0:28 пришла.
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lloydbanksua
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