Мне только в 0:28 пришла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:53
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:47
Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ депозити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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