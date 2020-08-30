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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 873874875876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:31

  IMPRINTER написав:Где зарплата?

Мне только в 0:28 пришла.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:53

  lloydbanksua написав:С 16.09.2020 снижение процентов на остаток по доллару - теперь 2%.


Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:47

Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ депозити
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:03

  Ruslan2453 написав: Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.

Даже несмотря на снижение, все равно ставка все еще вполне актуальная. Альтернатив нет.
lloydbanksua
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  #<1 ... 873874875876
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