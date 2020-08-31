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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:31
IMPRINTER написав:
Где зарплата?
Мне только в 0:28 пришла.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:53
lloydbanksua написав:
С 16.09.2020 снижение процентов на остаток по доллару - теперь 2%.
Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.
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Ruslan2453
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Додано: Нед 30 сер, 2020 14:47
Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ депозити
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greenozon
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Додано: Нед 30 сер, 2020 19:03
Ruslan2453 написав:
Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.
Даже несмотря на снижение, все равно ставка все еще вполне актуальная. Альтернатив нет.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 01:51
greenozon написав:Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ
депозити
Надо быть мягко говоря неадекватным,чтоб держать в нашей стране под 2% ГОДОВОЙ неразрывной долларовый депозит.
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Ruslan2453
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Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57
Ruslan2453 написав:
Надо быть мягко говоря неадекватным,чтоб держать в нашей стране под 2% ГОДОВОЙ неразрывной долларовый депозит.
Держат и под меньший процент)
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:14
Так понимаю безналом со связки Віртуальной + инджой без комиссии не вывести. Нужно будет с инджоя в банкомате снимать... очень логичный ход конём...
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Amid
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:28
Amid о чем речь? Гривна? Не скажу про инджой, но с вирты и потянуть по р2р, и СЭП как бы free
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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