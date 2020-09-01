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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 874875876877>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:31

  IMPRINTER написав:Где зарплата?

Мне только в 0:28 пришла.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:53

  lloydbanksua написав:С 16.09.2020 снижение процентов на остаток по доллару - теперь 2%.


Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:47

Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ депозити
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:03

  Ruslan2453 написав: Плохо,Конкорд был последний банк где можно было держать доллар на текущем,придется распрощаться и Конкордом.

Даже несмотря на снижение, все равно ставка все еще вполне актуальная. Альтернатив нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 01:51

  greenozon написав:Ruslan2453
так він і залишився останнім, хто на залишок насипає більше, ніж більшість інших банків на нерозривні РІЧНІ депозити


Надо быть мягко говоря неадекватным,чтоб держать в нашей стране под 2% ГОДОВОЙ неразрывной долларовый депозит.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

  Ruslan2453 написав: Надо быть мягко говоря неадекватным,чтоб держать в нашей стране под 2% ГОДОВОЙ неразрывной долларовый депозит.

Держат и под меньший процент)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:14

Re: Конкорд

Так понимаю безналом со связки Віртуальной + инджой без комиссии не вывести. Нужно будет с инджоя в банкомате снимать... очень логичный ход конём...
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:28

Amid о чем речь? Гривна? Не скажу про инджой, но с вирты и потянуть по р2р, и СЭП как бы free
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:10

Flamingo

Да. В тарифах написано, что Р2Р:
9.3-за допомогою сервісу р2р не тарифікується

Но кура сказала, что не тарифікується, если перевод на карту Конкорда. В остальных случаях, будь то внешний манисенд или перевод через iCON25 - комисс 0.5%

Тем не менее, если Вы из личной практики знаете (а практика, как известно, критерий истины), что Р2Р с виртуалки без комиссии, то приз за самую каличную поддержку уходит Коню.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:26

Amid в неделю минимум по 5 "вытягиваний" по р2р с виртуалки. И так все лето. Так что кой-какой опыт таки имееЦЦа ;). А куры... они и в Африке куры. Тут на днях Импринтер где-то очень метко о них написал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4842
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
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