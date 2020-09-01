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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:38
Flamingo
Нууууу ок, пожертвую сотку другую для тестов )))
Как понимаю, пополнить виртуалку без мзды тоже можно только через Р2Р?
Востаннє редагувалось Amid в Вів 01 вер, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:40
Amid
Вы там что - космический корабль запускаете, который будет бороздить просторы Вселенной?
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:43
Vorlon
На теперешний момент 8% на текущий - ИМХО самое лучшее предложение среди вменяемых банков (шарик вменяемым не считаю, к скунсу присматриваюсь).
Додано: Вів 01 вер, 2020 23:20
Re: Конкорд
в него теж 8-ка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:52
Amid пользуюсь виртуалкой с осени прошлого года. Постоянно пополняю/снимаю с нее, все без комиссии. Перевожу Моно, ПУМБ, Спорт банк. Если нужна наличка, перевожу в iCon25 на Доходную.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:09
Не подскажете, если я открываю депозит и получаю депозитную карточку, на какой срок она выдаётся? Ровно на срок депозита?
И если разрывать депозит, как быстро можно будет снять с него свои средства? Кто-то имел опыт?
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:16
1. Срок карточки - какой будет пластик. Карту выдают мгновенную. Сроки 4-5лет.
2. Разрывать досрочно имеется ввиду?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:18
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