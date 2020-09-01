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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 874875876877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:29

Моней с виртуалки без комиссии
andreyiskra
 
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:38

Flamingo

Нууууу ок, пожертвую сотку другую для тестов :))))

Как понимаю, пополнить виртуалку без мзды тоже можно только через Р2Р?
Востаннє редагувалось Amid в Вів 01 вер, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
Повідомлень: 1358
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:40

Amid
Вы там что - космический корабль запускаете, который будет бороздить просторы Вселенной? :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 8986
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:43

Vorlon
На теперешний момент 8% на текущий - ИМХО самое лучшее предложение среди вменяемых банков (шарик вменяемым не считаю, к скунсу присматриваюсь).
Amid
 
Повідомлень: 1358
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Подякував: 167 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:20

Re: Конкорд

  Amid написав:к скунсу присматриваюсь).

в него теж 8-ка
https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9428
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:52

Amid пользуюсь виртуалкой с осени прошлого года. Постоянно пополняю/снимаю с нее, все без комиссии. Перевожу Моно, ПУМБ, Спорт банк. Если нужна наличка, перевожу в iCon25 на Доходную.
lloydbanksua
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Повідомлень: 119
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:09

Не подскажете, если я открываю депозит и получаю депозитную карточку, на какой срок она выдаётся? Ровно на срок депозита?
И если разрывать депозит, как быстро можно будет снять с него свои средства? Кто-то имел опыт?
Adast
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.20
Подякував: 58 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:16

  Adast написав:Не подскажете, если я открываю депозит и получаю депозитную карточку, на какой срок она выдаётся? Ровно на срок депозита?
И если разрывать депозит, как быстро можно будет снять с него свои средства? Кто-то имел опыт?

1. Срок карточки - какой будет пластик. Карту выдают мгновенную. Сроки 4-5лет.
2. Разрывать досрочно имеется ввиду?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 12419
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7111 раз.
Подякували: 3273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:18

  Вкладчик1234 написав:2. Разрывать досрочно имеется ввиду?

Ну да, это ведь можно делать без посещения отделения?
Adast
 
Повідомлень: 129
З нами з: 04.06.20
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  #<1 ... 874875876877
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