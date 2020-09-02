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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 875876877878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:39

  Вкладчик1234 написав:Посмотрел в приложении на депозиты, пишут что досрочка будет по ставке 0,1% годовых. Да и годовой депозит с досрочкой например на срок 12мес по ставке 10,25% (в грн конечно).

Я подумываю что бы в евро открыть. Годовой у них 2.5%
Так держать на всякий случай.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 07:39

Re: Конкорд

С 16 сентября изменение тарифов по ONE card и Виртуальная карта https://concord.ua/product/vsi-tarifi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 07:57

  MASolomko написав:С 16 сентября изменение тарифов по ONE card и Виртуальная карта https://concord.ua/product/vsi-tarifi


Я так понял, шо ток тут изменения
5.Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку
8 % річних по рахунках в UAH
2% річних по рахунках в USD
0% по рахунках EUR
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 07:59

MASolomko
В Виртуальной понизили процент по долларам до 2-х.
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