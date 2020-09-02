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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:39
Вкладчик1234 написав:
Посмотрел в приложении на депозиты, пишут что досрочка будет по ставке 0,1% годовых. Да и годовой депозит с досрочкой например на срок 12мес по ставке 10,25% (в грн конечно).
Я подумываю что бы в евро открыть. Годовой у них 2.5%
Так держать на всякий случай.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:39
С 16 сентября изменение тарифов по ONE card и Виртуальная карта https://concord.ua/product/vsi-tarifi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:57
Я так понял, шо ток тут изменения5.Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку
8 % річних по рахунках в UAH
2% річних по рахунках в USD
0% по рахунках EUR
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:59
MASolomko
В Виртуальной понизили процент по долларам до 2-х.
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