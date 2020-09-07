А у кого тут есть виртуальная карта? Процент интересненький, вот думаю и себе открыть . Удобно, что можно без обращения в отделение и через телефон, а то попытался открыть в привате такую, так просят в отделение подойди, и откровенно говоря, у них процент ниже. Не пойму их логики. еckи чесnно. Наоборот в условиях карантина максимально удобно делать все удаленно и в несколько кликов.
arhipzercov написав:А у кого тут есть виртуальная карта? Процент интересненький, вот думаю и себе открыть . Удобно, что можно без обращения в отделение и через телефон, а то попытался открыть в привате такую, так просят в отделение подойди, и откровенно говоря, у них процент ниже. Не пойму их логики. еckи чесnно. Наоборот в условиях карантина максимально удобно делать все удаленно и в несколько кликов.
ну да, ну да А вы попробуйте ПЕРВУЮ свою карту в этом банке именно удаленно открыть Расскажете нам шо получилось
А ми продовжуємо удосконалювати свої продукти і сервіси, щоб щодня ставати ще кращими для Вас! У зв'язку з цим, вранці в середу (з 5-00 до 7-30 9 вересня 2020) будуть проводитись регламентні роботи, тому інтернет-банкінг icON25, icON25 business і деякі пов'язані з ним послуги будуть недоступні.
Сподіваємося на Ваше розуміння і перепрошуємо за тимчасові незручності.