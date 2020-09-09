Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:39
Вкладчик1234 написав:
Посмотрел в приложении на депозиты, пишут что досрочка будет по ставке 0,1% годовых. Да и годовой депозит с досрочкой например на срок 12мес по ставке 10,25% (в грн конечно).
Я подумываю что бы в евро открыть. Годовой у них 2.5%
Так держать на всякий случай.
Adast
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:39
С 16 сентября изменение тарифов по ONE card и Виртуальная карта
https://concord.ua/product/vsi-tarifi
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:57
Я так понял, шо ток тут изменения
5.Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку 8 % річних по рахунках в UAH 2% річних по рахунках в USD 0% по рахунках EUR
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 03 вер, 2020 07:59
MASolomko В Виртуальной понизили процент по долларам до 2-х.
Amid
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:33
А у кого тут есть виртуальная карта? Процент интересненький, вот думаю и себе открыть . Удобно, что можно без обращения в отделение и через телефон, а то попытался открыть в привате такую, так просят в отделение подойди, и откровенно говоря, у них процент ниже. Не пойму их логики. еckи чесnно. Наоборот в условиях карантина максимально удобно делать все удаленно и в несколько кликов.
arhipzercov
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:22
arhipzercov написав:
А у кого тут есть виртуальная карта?
У меня есть да и у многих, я думаю, есть.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:58
arhipzercov написав:
А у кого тут есть виртуальная карта? Процент интересненький, вот думаю и себе открыть . Удобно, что можно без обращения в отделение и через телефон, а то попытался открыть в привате такую, так просят в отделение подойди, и откровенно говоря, у них процент ниже. Не пойму их логики. еckи чесnно. Наоборот в условиях карантина максимально удобно делать все удаленно и в несколько кликов.
ну да, ну да
А вы попробуйте ПЕРВУЮ свою карту в этом банке именно удаленно открыть
Расскажете нам шо получилось
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:26
Шановні клієнти!
А ми продовжуємо удосконалювати свої продукти і сервіси, щоб щодня ставати ще кращими для Вас! У зв'язку з цим, вранці в середу (з 5-00 до 7-30 9 вересня 2020) будуть проводитись регламентні роботи, тому інтернет-банкінг icON25, icON25 business і деякі пов'язані з ним послуги будуть недоступні.
Сподіваємося на Ваше розуміння і перепрошуємо за тимчасові незручності.
https://concord.ua/news/uvaga-reglamentni-roboti
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2343
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Додано: Сер 09 вер, 2020 11:14
ingtrans написав: arhipzercov написав:
А у кого тут есть виртуальная карта?
У меня есть да и у многих, я думаю, есть.
Виртуальная стала актуальна, когда по inJoy и Доходной прикрыли проценты на остаток.
lloydbanksua
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Додано: Сер 09 вер, 2020 20:08
На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
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Striker
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