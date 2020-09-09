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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:47

Re: Конкорд

  Striker написав:На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:29

  Alien написав:
  Striker написав:На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо

З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:42

  Квесторе_поверніться написав:З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?

Есть комиссия, надо заводить дебетку для съёма средств.
Adast
 
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Конкорд (8783)
09.09.2020 21:42
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