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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:47
Striker написав:
На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:29
Alien написав: Striker написав:
На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо
З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:42
Квесторе_поверніться написав:
З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?
Есть комиссия, надо заводить дебетку для съёма средств.
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Adast
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:35
гм, УБКИ прислало что был запрос кредитной истории для получения кредита ("заявка на кредит")(кредитку тут закрыл вместе с inJoy когда стало неинтересно, год прошел, наверное)
это тут в порядке вещей или уже бить в колокола?
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cohan
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:16
cohan написав:
это тут в порядке вещей или уже бить в колокола?
Нормально...банка хоче Вам кредит запропонувати...можливо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:55
Квесторе_поверніться написав: Alien написав: Striker написав:
На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо
З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?
Только нужно будет открыть депо для получения дебетовой карты.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 07:26
Вопрос по финмону. С какой суммы могут начать задавать вопросы?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 08:59
lloydbanksua написав:
Вопрос по финмону. С какой суммы могут начать задавать вопросы?
Тут скорей не только от суммы а и от частоты операций зависит.
Могут и за 5000 дернуть, а могут и на 4000 внимание не обратить.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 16 вер, 2020 09:12
ukrprom2014 написав:
Тут скорей не только от суммы а и от частоты операций зависит. Могут и за 5000 дернуть, а могут и на 4000 внимание не обратить.
Я не так часто снимаю/пополняю, да и суммы небольшие. Сейчас просто подумываю депо разместить, как раз в другом банке скоро заканчивается.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 10:05
меня хлопнули на превышении 200к в месяц вход+выход, но это было еще до поднятия порога
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Hack-Stock
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