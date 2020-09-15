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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:47

Re: Конкорд

  Striker написав:На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:29

  Alien написав:
  Striker написав:На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо

З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:42

  Квесторе_поверніться написав:З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?

Есть комиссия, надо заводить дебетку для съёма средств.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:35

Re: Конкорд

гм, УБКИ прислало что был запрос кредитной истории для получения кредита ("заявка на кредит")(кредитку тут закрыл вместе с inJoy когда стало неинтересно, год прошел, наверное)
это тут в порядке вещей или уже бить в колокола?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:16

Re: Конкорд

  cohan написав:это тут в порядке вещей или уже бить в колокола?

Нормально...банка хоче Вам кредит запропонувати...можливо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34416
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:
  Striker написав:На днях зайду в Конкорд. Достаточно оформить One карту в грн без лимита, а потом в Icon'е самому открыть виртуалки в валюте?
Достатньо

З віртуалки через касу валюту видають? Комісії немає?

Только нужно будет открыть депо для получения дебетовой карты.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:26

Вопрос по финмону. С какой суммы могут начать задавать вопросы?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 08:59

  lloydbanksua написав:Вопрос по финмону. С какой суммы могут начать задавать вопросы?

Тут скорей не только от суммы а и от частоты операций зависит.
Могут и за 5000 дернуть, а могут и на 4000 внимание не обратить.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:12

  ukrprom2014 написав: Тут скорей не только от суммы а и от частоты операций зависит. Могут и за 5000 дернуть, а могут и на 4000 внимание не обратить.

Я не так часто снимаю/пополняю, да и суммы небольшие. Сейчас просто подумываю депо разместить, как раз в другом банке скоро заканчивается.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:05

Re: Конкорд

меня хлопнули на превышении 200к в месяц вход+выход, но это было еще до поднятия порога
Hack-Stock
 
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