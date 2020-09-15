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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26

  Hack-Stock написав:меня хлопнули на превышении 200к в месяц вход+выход, но это было еще до поднятия порога

В принципе так и есть, что до 150 т. раньше и 400 т. сейчас не должно быть вопросов, но с учетом историй форумчан решил поинтересоваться.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:54

Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.
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lloydbanksua
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Повідомлень: 143
З нами з: 22.04.20
Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13

  lloydbanksua написав:Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.

Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:25

а вертуалка пока светится 3% в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 877878879880
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