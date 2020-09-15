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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26
Hack-Stock написав:
меня хлопнули на превышении 200к в месяц вход+выход, но это было еще до поднятия порога
В принципе так и есть, что до 150 т. раньше и 400 т. сейчас не должно быть вопросов, но с учетом историй форумчан решил поинтересоваться.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13
lloydbanksua написав:
Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.
Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)
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Adast
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:25
а вертуалка пока светится 3% в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:43
Игорь Алексеевич написав:
а вертуалка пока светится 3% в дол.
Может и светит, но с сегодня уже 2%.
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lloydbanksua
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