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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:26
Hack-Stock написав:
меня хлопнули на превышении 200к в месяц вход+выход, но это было еще до поднятия порога
В принципе так и есть, что до 150 т. раньше и 400 т. сейчас не должно быть вопросов, но с учетом историй форумчан решил поинтересоваться.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:13
lloydbanksua написав:
Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.
Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)
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Adast
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:25
а вертуалка пока светится 3% в дол.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:43
Игорь Алексеевич написав:
а вертуалка пока светится 3% в дол.
Может и светит, но с сегодня уже 2%.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:30
lloydbanksua написав:
Вопрос по финмону. С какой суммы могут начать задавать вопросы?
Меня в отделении заверили, что сменили начальника финмониторинга из за его неадекватности, и мол теперь вполне вменяемая начальница, и за суммы до полумиллиона уже не кошмарят
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Stringer
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:49
Стало быть Олег Аполоныч - фсё?!
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Кассандра
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:55
Кассандра
, а чо у вас аватара слетела?
Абыдна, у меня дома такая же кыця бегает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:09
clientage
в смысле слетела? Вроде всё на месте
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Кассандра
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:35
Кассандра написав:clientage
в смысле слетела? Вроде всё на месте
Хм. Авы Импри, Фламинго, себя даже ... вижу.
Лаана, попробую комп на ночь помыть, с мылом, мож реально ковид шалит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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