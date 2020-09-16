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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:38
Кассандра
не светиЦЦа. Может у вас из кэша подтягивает. А у нас ФСЁ
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25
Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
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mustbe
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:51
Без умолку безумная девица
Кричала: "Ясно вижу Трою павшей в прах!"
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
mustbe написав:
Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
не светится
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