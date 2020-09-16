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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:38

Кассандра не светиЦЦа. Может у вас из кэша подтягивает. А у нас ФСЁ :(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25

Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:51

Трою заменить на аву :)

Без умолку безумная девица
Кричала: "Ясно вижу Трою павшей в прах!"
Но ясновидцев - впрочем, как и очевидцев -
Во все века сжигали люди на кострах.
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

  mustbe написав:Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки

не светится
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