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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:38
Кассандра не светиЦЦа. Может у вас из кэша подтягивает. А у нас ФСЁ
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25
Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
не светится
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:57
Кассандра завжди світится!
вона - нащадок Крішни
+50грн !
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:36
Re: Конкорд
Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
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