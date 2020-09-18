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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:38
Кассандра
не светиЦЦа. Может у вас из кэша подтягивает. А у нас ФСЁ
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25
Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
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mustbe
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
mustbe написав:
Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
не светится
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:56
светится
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:36
Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
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mikos
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:34
mikos написав:
Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:31
Adast написав: lloydbanksua написав:
Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.
Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)
В евро тоже понизили...
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:11
lloydbanksua написав: Adast написав:
Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)
В евро тоже понизили...
Печально, но я хоть успел минимальный столбик создать))
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Adast
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