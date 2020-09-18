RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:38

Кассандра не светиЦЦа. Может у вас из кэша подтягивает. А у нас ФСЁ :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4897
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:25

Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

  mustbe написав:Вывсёврёте.
Всё у Кассандры светится, всё норм. Проверяйте свои адблоки/ублоки

не светится
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 30.03.15
Подякував: 156 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:56

светится
J
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:57

Кассандра завжди світится!

вона - нащадок Крішни
:idea: :!: :!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:36

Re: Конкорд

Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
mikos
 
Повідомлень: 81
З нами з: 07.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:34

  mikos написав:Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.

Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 22.04.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:31

  Adast написав:
  lloydbanksua написав:Кстати, случайно заметил. Банка с понижением процента на остаток по доллару не ограничилась. По депо тоже ставки вниз.

Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)

В евро тоже понизили...
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 22.04.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:11

  lloydbanksua написав:
  Adast написав:Мерзавцы, не успел депо открыть)
Ну хоть евро оставили)

В евро тоже понизили...

Печально, но я хоть успел минимальный столбик создать))
Adast
 
Повідомлень: 163
З нами з: 04.06.20
Подякував: 84 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:02

  Adast написав: Печально, но я хоть успел минимальный столбик создать))

Та да...по валюте у них были неплохие ставки...
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 22.04.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879880881882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8813)
18.09.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.