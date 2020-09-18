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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:53
Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:09
По сумі немає обмежень поповнення
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:20
сколько угодно но есть ограничение - не более максимальной суммы вклада, в валюте не более 500к $ и EUR, в гривне не более 100бюджетов Украины 2019 (100000000000000 UAH).
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