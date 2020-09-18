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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:53

Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:09

  Adast написав:Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?

По сумі немає обмежень поповнення
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:20

  Adast написав:Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?

сколько угодно но есть ограничение - не более максимальной суммы вклада, в валюте не более 500к $ и EUR, в гривне не более 100бюджетов Украины 2019 (100000000000000 UAH). :mrgreen:
Lost
 
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18.09.2020 23:20
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