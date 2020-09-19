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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:53
Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?
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Adast
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:09
Adast написав:
Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?
По сумі немає обмежень поповнення
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:20
Adast написав:
Такой вопрос, а депозит Накопительный можно сколько угодно раз пополнять если не превышать сумму первоначального вклада или только раз в месяц?
сколько угодно но есть ограничение - не более максимальной суммы вклада, в валюте не более 500к $ и EUR, в гривне не более 100бюджетов Украины 2019 (100000000000000 UAH).
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:16
lloydbanksua написав:Amid
пользуюсь виртуалкой с осени прошлого года. Постоянно пополняю/снимаю с нее, все без комиссии. Перевожу Моно, ПУМБ, Спорт банк. Если нужна наличка, перевожу в iCon25 на Доходную.
а вход сэпом на виртуальку облагается комиссом?
написано что вход 0,5%
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Додано: Суб 19 вер, 2020 16:26
IMPRINTER написав:
а вход сэпом на виртуальку облагается комиссом? написано что вход 0,5%
На практике не проверял, сепом не пользуюсь, поэтому не подскажу. Всегда скидываю через p2p, проходит без комиссии. Если нужно именно сепом - тогда лучше скидывать на One card, а потом уже переводить на виртуальную.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 19 вер, 2020 16:35
lloydbanksua написав: IMPRINTER написав:
а вход сэпом на виртуальку облагается комиссом? написано что вход 0,5%
На практике не проверял, сепом не пользуюсь, поэтому не подскажу. Всегда скидываю через p2p, проходит без комиссии. Если нужно именно сепом - тогда лучше скидывать на One card, а потом уже переводить на виртуальную.
ну п2п то понятно что без комисс там вход через карту, а сэп через счет.
а если уже заходить на ван-карт то какой смысл переводить на виртуалку вооще? )))
там такой же %% на остаток ...
виртуалка нужна для того чтоб не идтив банка за ванкартом, а юзать вирт
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:11
Курс обміну валюти досі непрогнозований і змінюється по ходу "реалізації транзакції"?
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Rebel
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Додано: Суб 19 вер, 2020 19:12
IMPRINTER написав:
ну п2п то понятно что без комисс там вход через карту, а сэп через счет. а если уже заходить на ван-карт то какой смысл переводить на виртуалку вооще? ))) там такой же %% на остаток ... виртуалка нужна для того чтоб не идтив банка за ванкартом, а юзать вирт
Они ж для этого и сделали комис на виртуалке, чтобы подстигнуть пользоваться One card.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:54
lloydbanksua написав: mikos написав:
Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
Безнал не мониторят, т.к. его уже проверил банк-отправитель
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mikos
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:55
mikos написав: lloydbanksua написав: mikos написав:
Лимиты на внесение нала: до 400К за раз или до 650К в месяц без подтверждающих документов.
Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
Безнал не мониторят, т.к. его уже проверил банк-отправитель
это вы аполлонычу расскажите )))
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IMPRINTER
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