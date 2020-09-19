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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 01:16

  IMPRINTER написав:
  mikos написав:
  lloydbanksua написав:Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.

Безнал не мониторят, т.к. его уже проверил банк-отправитель :)


это вы аполлонычу расскажите )))

Вище пишуть, що уже розповіли. viewtopic.php?p=5058585#p5058585
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:30

klug

таки да :shock:
но все равно - это взгляд ... на лице написано ... ну что свиня, - дохрюкалась?

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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:11

Подскажите пожалуйста есть ли сейчас карта дебетная с бесплатным снятием в банкомате,а то моя доходная закончилась,осталась ванкарт,но там снятие 0.5 % ?
Ruslan2453
 
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