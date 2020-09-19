Вище пишуть, що уже розповіли. viewtopic.php?p=5058585#p5058585
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 01:16
Вище пишуть, що уже розповіли. viewtopic.php?p=5058585#p5058585
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:30
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:11
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас карта дебетная с бесплатным снятием в банкомате,а то моя доходная закончилась,осталась ванкарт,но там снятие 0.5 % ?
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