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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 01:16
IMPRINTER написав: mikos написав: lloydbanksua написав:
Если безналом переводить, я думаю, разницы быть не должно.
Безнал не мониторят, т.к. его уже проверил банк-отправитель
это вы аполлонычу расскажите )))
Вище пишуть, що уже розповіли.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:30
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таки да
но все равно - это взгляд ... на лице написано ... ну что свиня, - дохрюкалась?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 13:11
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас карта дебетная с бесплатным снятием в банкомате,а то моя доходная закончилась,осталась ванкарт,но там снятие 0.5 % ?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:41
IMPRINTER написав: lloydbanksua написав: Amid
пользуюсь виртуалкой с осени прошлого года. Постоянно пополняю/снимаю с нее, все без комиссии. Перевожу Моно, ПУМБ, Спорт банк. Если нужна наличка, перевожу в iCon25 на Доходную.
а вход сэпом на виртуальку облагается комиссом?
написано что вход 0,5%
В иконе если выбрать виртуальную карту, то можно посмотреть тарифы. В начале сентября СЭПил на виртуалку без комисса.
Amid
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